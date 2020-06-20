خادم الحرمين وولي العهد يُعزّيان أسرة الحيدر

الحيدر: تأكيدًا على قرب القيادة من قلوب مواطنيها
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة إلى الزميل محمد الحيدر وإخوانه؛ وذلك في وفاة والدهم إبراهيم بن أحمد الحيدر - رحمه الله - سائلًا الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقّى «أبناء الفقيد» برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.
وعبّر الزميل محمد الحيدر، باسمه ونيابة عن أسرة الحيدر كافة، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهم الله- على مواساتهم لهم في عميد الأسرة - رحمه الله- مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية كان لها أعظم الأثر في تخفيف مصابهم، وتعبّر على أن القيادة الحكيمة قريبة من قلوب مواطنيها، وتشاركهم أفراحهم وأتراحهم، وأن الجميع في المملكة أسرة واحدة.
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