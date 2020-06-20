الموارد البشرية تحدّد الفئات المستثناة من قرار العودة إلى مقرات العمل

أوضحت وزارة الموارد البشرية، الفئات المستثناة من قرار العودة إلى مقرات العمل؛ بدءًا من يوم غد الأحد.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة، استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل «عن بُعد»، لافتًا إلى استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس ـ وفق تصنيف وزارة الصحة ـ بالعمل «عن بُعد».

وشدّد المصدر، على جميع العاملين بمقرّات القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم توقيعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.

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وأفاد المصدر باستمرار تطبيق الدوام المرن ليكون الحضور لمقرّ العمل خلال ثلاثة أوقات، بحيث تبدأ المجموعة الأولى من الساعة 7.30 صباحًا، أما المجموعة الثانية فتبدأ من الـ8.30 صباحًا، والثالثة من 9.30 ص.

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