بالصور.. مواطنون يشاركون «مدني الريث» إنقاذ شخص سقط من أعلى جبل القهر

حالته الصحية مستقرة..

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة الريث، التابعة لمنطقة جازان، بمشاركة المواطنين والمتطوعين مواطنًا سقط من أعلى جبل القهر. وتم نقل المواطن إلى المستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقّي العلاج، وحالته الصحية مستقرة. وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏أنقذ ‫الدفاع المدني بالريث، بمشاركة من الأخوة المواطنين والمتطوعين، مواطنًا سقط من أعلى جبل القهر، وتم نقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقّي العلاج وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد».

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