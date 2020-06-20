طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة على منطقتين.. ورياح نشطة على شرق المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحوال الجوية لغد الأحد، لافتةً إلى أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي عسير وجازان، مع استمرار الرياح النشطة على شرق المملكة ووسطها.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: «يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على شرق المملكة ووسطها، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان».

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة» إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة ١٨–٤٢ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة بين ١٨-٤٠ كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر ومترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد: