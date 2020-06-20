المياه الوطنية و«عِلم» يوقعان اتفاقية لرقمنة خدمات صهاريج الصرف الصحي

وقَّعت شركة المياه الوطنية، مع شركة «عِلم» رائدة الحلول الرقمية، اتفاقية تتعلق بتنفيذ رقمنة خدمات صهاريج الصرف الصحي وأتمتتها عبر منصة إلكترونية، في المرحلة الأولى من مراحل اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

وتقضي الاتفاقية باعتماد خدمات إصدار وتجديد تصاريح صهاريج الصرف الصحي وإدارة دخولها إلى محطات المعالجة إلكترونيًّا؛ الأمر الذي سيساهم في تحسين وتطوير إدارة الخدمات البيئية (نزح مياه الصرف الصحي) من عقارات العملاء، والتحكم بالأخطار البيئية، علاوة على ضمان توفير بيئة صحية ونظيفة داخل المدن، وإدارة حركة الصهاريج داخل المدن، بجانب تطبيق هوية حديثة وموحدة للصهاريج، من خلال توظيف التقنية لتحسين مستوى الخدمات والالتزام البيئي في المملكة.

وأكدت المياه الوطنية عزمها تركيب كاميرات وبوابات إلكترونية عند مداخل مواقع تفريغ الصهاريج لمياه الصرف الصحي؛ لتنظيم جميع عمليات الرمي ومتابعتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلكترونيًّا من أجل رفع مستوى الجودة، والمحافظة على المنظر الحضاري، فضلًا عن رفع كفاءة الأعمال وتطويرها، وتحسين إجراءات العمل، وتقديم الحلول التقنية، وتحسين مستويات الالتزام البيئي؛ وذلك لرفع مستوى التحكم في صهاريج الصرف الصحي ومتابعتها عبر تطوير بعض العمليات والخدمات وأتمتتها وتفعيل الاشتراطات.