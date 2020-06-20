اعتبارًا من غد 21 يونيو
رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الشكر –باسمه وباسم أهالي المنطقة– لقيادة المملكة؛ وذلك بعد صدور الموافقة الملكية على عودة الحياة إلى طبيعتها اعتبارًا من غد 21 يونيو 2020.
وقال الفيصل، في رسالة وجهها إلى أهالي منطقة مكة: «أحبتي أهالي منطقة مكة المكرمة، أحييكم وأنقل –باسمكم جميعًا– أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الكريمة، ولكل المسؤولين والعاملين والمتطوعين في مكافحة الجائحة الكورونية».
وأضاف الفيصل: «أرجو أن تستمروا في اتباع التعليمات الصحية والأمنية.. أشكركم وأحييكم.. وفقكم الله».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة الحياة لطبيعتها.. أمير مكة يشكر القيادة ويوجه رسالة إلى أهالي المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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