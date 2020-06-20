جازان تستقبل 55 يوما من الغبرة

وضعت الجهات الحكومية، ممثلة في الدفاع المدني، والمرور، وهيئة الأرصاد، والبلديات، الخطط والاحترازات لمواجهة موسم الغبار، والتي تأتي بدعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، ومرتادي الطرق.
وتتمثل أبرز الإجراءات في توعية وتثقيف المواطنين، ونشر التحذيرات، والتقيد بقواعد السلامة، وتكثيف مركبات المرور بالطرق، وإزالة الأتربة والغبار من الشوارع والطرق.
وأكد الراصد الجوي بمنطقة جازان علي مشهور لــ»دوت الخليج»، أن غبرة جازان تستمر قرابة 55 يوما، مشيرا إلى أنه يصاحبها حالات مطرية متفرقة، تسمى أمطار الخريف، وأن الموسم الفعلي لها يبدأ بعد 25 يوليو، وتستمر خلال أغسطس وسبتمبر، مبينا أن بداية موسم الغبرة تكون جافة، لقدومها من صحاري إفريقيا، وأن المحافظات السهلية التهامية أكثر المحافظات تعرضا لها.
غبرة جازان
تستمر 55 يوما
البداية على المحافظات السهلية والتهامية
استنفار للجهات الحكومية
الموسم تتخلله أمطار متفرقة
خطط واحترازات
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