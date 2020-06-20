أمطار عسير ترفع منسوب السدود

هطلت أمطار متفرقة على منطقة عسير وبعض من محافظاتها أمس، وأنعشت الأجواء الصيفية وخرجت العائلات للتنزه في المنطقة التي تشهد كثافة من المصطافين والزوار.

متوسطة إلى خفيفة

أكد نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني النقيب عبدالعزيز آل جلبان لـ»دوت الخليج»، أن الأمطار التي هطلت على المنطقة شملت مدينة أبها ومركز طبب والسودة والخالدية ومدينة سلطان وشعار والصناعية ومحافظة رجال ألمع وأحد رفيدة وبارق والنماص والمجاردة وبلقرن والحرجة، وكانت من متوسطة إلى خفيفة، ورفعت منسوب المياه ببعض السدود والآبار بالمنطقة وحولت بعض المسطحات إلى مساحات خضراء.

وسائل السلامة

دعا النقيب آل جلبان، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحذر ومخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي من مثل هذه الحالات، مع أهمية متابعة وسائل السلامة وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرا إلى أن الدفاع المدني يعمل على متابعة التغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. مشيرا إلى أن هناك تنبيهات متقدمة تشمل أبها وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.