الدمام الأعلى حرارة بـ 48.9 درجة مئوية

تصدرت الدمام قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في المملكة منذ بداية فصل الصيف للعام الحالي 2020 بتسجيلها 48.9 درجة مئوية، فيما سجلت مدينتا أبها والباحة أدنى درجات حرارة بين باقي المدن بتسجيلها 25 درجة مئوية، بحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

10 مدن

أظهرت البيانات أن 10 مدن لم تسجل درجات حرارة دون 40 درجة مئوية من بداية شهر يونيو، حيث سجلت مدينة الدمام ما بين 41.2 - 48.9 درجة مئوية، ثم القيصومة ما بين 42 – 47.8 درجة، تليها الأحساء ما بين 42 – 47.7 درجة مئوية، ورفحاء 41.9 – 46.9، ومكة المكرمة بين 42 – 46 درجة مئوية، والرياض 41– 46، ووادي الدواسر 41– 44 درجة مئوية، ثم المدينة المنورة 40 – 44 درجة مئوية، ثم مدينتا شرورة والدوادمي بتسجيلهما ما بين 40 – 43 درجة، فيما سجلت 3 مدن أدنى درجات حرارة ضمت مدينة أبها ما بين 25 – 33 درجة مئوية، والباحة 25 – 35 درجة مئوية، ثم خميس مشيط ما بين 27 – 34 درجة مئوية.

معلومات مناخية

حول تسجيل المملكة درجات حرارة أعلى من توقعات الهيئة في تقريرها لفصل الصيف لهذا العام 1441، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ»دوت الخليج» أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أطلقت ما يسمى بتقرير الملامح المناخية لفصل الصيف وليس توقعات، والملامح المناخية تعتمد على معلومات مناخية لطقس المملكة خلال 30 و 40 عاماً الماضية هذا التقرير للملامح المناخية يوضح كيف كانت أجواء المملكة في فصل الصيف خلال الفترة الماضية وليس توقعا، مبيناً أن الهيئة تحدثت على أن صيف هذا العام حار شديد الحرارة من المتوقع أن تسجل بعض مناطق المملكة خاصة الشرقية منها والمناطق الوسطى درجات الحرارة قد تلامس فيها ما بين 48 و 50 درجة مئوية في الظل، بينما تشهد المرتفعات الجبلية من الطائف وحتى جازان تكونا للسحب وأجواء لطيفة وأمطارا من خفيفة إلى متوسطة غزيرة في بعضها.

درجات الحرارة بـ 28 منطقة ومدينة

الدمام

41.2 - 48.9

القيصومة

42 – 47.8

الأحساء

42 – 47.7

رفحاء

41.9 – 46.9

مكة المكرمة

42 – 46

وادي الدواسر

41 – 44

الرياض

41 – 46

المدينة المنورة

40 – 44

ينبع

36 – 44

الدوادمي

40 – 43

العلا

38 – 42

شرورة

40 – 43

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جدة

33 – 43

القصيم

39 – 45

عرعر

36.6 – 42.5

القريات

33.4 – 40.8

الوجه

30.4– 42.2

بيشة

38 – 41

الجوف

35.4 – 42.5

تبوك

35.4– 40.6

حائل

36 – 41

طريف

32.6– 39

الباحة

25 – 35

جازان

37 – 39

أبها

25 – 33

نجران

38 – 39