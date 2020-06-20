لجنة رباعية لمعالجة اختناقات أبها

أكد رئيس المجلس البلدي بأبها محمد سعيد بن بريق لـ»دوت الخليج» أنه تم الوقوف، أمس، من قبل لجنة رباعية على الزحام المروري في الحزام الدائري وطريق السودة بمدينة أبها، فضلا عن الاختناقات في بعض الطرق داخل المدينة، مشددا على إعداد خطة مرورية بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، إذ وقفت لجنة رباعية تضم أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ورئيس المجلس البلدي محمد بن بريق ومدير شرطة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث ومدير مرور المنطقة العقيد يحيى الشهراني، وتم تطبيق الخطة المرورية على الطبيعة، والتي تبين مناسبتها، وتم رفعها لأمير المنطقة لإقرارها أو التوجيه بما يراه سموه حيالها.

عمل ميداني

تسبب الزحام خلال الأيام الماضية في شلل الحركة المرورية بالحزام الدائري بأبها وفي طريق السودة، وباشر رجال المرور العمل بالميدان وعملوا على تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات الكبيرة التي نتجت بفعل تدفق المصطافين نظرا لاعتدال جو مدينة أبها خلال الصيف الجاري.

وبين المهندس حسن هادي آل عارم، أن الوضع المروري يحتاج حلولا عاجلة، ومنها نقل الأنشطة المسببة للزحام خارج المدينة وتعيين نقاط فرز للسماح للسيارات العائلية فقط، إضافة إلى قفل الإشارات وتوجيه السيارات لاتجاه واحد، وتعيين مسار للباصات الترددية والمشاة، وتوجيه السيارات القادمة من المتنزهات لطرق بديلة. فيما طالب مهندسون آخرون بإغلاق بعض المسارات وتوحيد الاتجاهات خلال الصيف نظرا للزحام المتزايد وإلغاء بعض الإشارات على الحزام الدائري وعمل استدارة حرف «يو» وتوسعة مدخل طريق السودة وفك طرق ترتبط بطريق السودة بالطريق الدائري وإغلاق المنطقة المركزية وقت الذروة وإزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها.

حلول لفك الاختناقات

عمل بعض الشوارع مسار واحد

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قفل بعض الإشارات على الحزام

تعيين مسارات للباصات

إيجاد طرق أخرى بديلة

إزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها

إغلاق المنطقة المركزية وقت الذروة