عمل ميداني
تسبب الزحام خلال الأيام الماضية في شلل الحركة المرورية بالحزام الدائري بأبها وفي طريق السودة، وباشر رجال المرور العمل بالميدان وعملوا على تنظيم حركة السير، وفك الاختناقات الكبيرة التي نتجت بفعل تدفق المصطافين نظرا لاعتدال جو مدينة أبها خلال الصيف الجاري.
وبين المهندس حسن هادي آل عارم، أن الوضع المروري يحتاج حلولا عاجلة، ومنها نقل الأنشطة المسببة للزحام خارج المدينة وتعيين نقاط فرز للسماح للسيارات العائلية فقط، إضافة إلى قفل الإشارات وتوجيه السيارات لاتجاه واحد، وتعيين مسار للباصات الترددية والمشاة، وتوجيه السيارات القادمة من المتنزهات لطرق بديلة. فيما طالب مهندسون آخرون بإغلاق بعض المسارات وتوحيد الاتجاهات خلال الصيف نظرا للزحام المتزايد وإلغاء بعض الإشارات على الحزام الدائري وعمل استدارة حرف «يو» وتوسعة مدخل طريق السودة وفك طرق ترتبط بطريق السودة بالطريق الدائري وإغلاق المنطقة المركزية وقت الذروة وإزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها.
حلول لفك الاختناقات
عمل بعض الشوارع مسار واحد
قفل بعض الإشارات على الحزام
تعيين مسارات للباصات
إيجاد طرق أخرى بديلة
إزالة بعض الأرصفة وتقليل حجمها
إغلاق المنطقة المركزية وقت الذروة
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة رباعية لمعالجة اختناقات أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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