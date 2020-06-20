10 ميداليات لعسير في مسابقة الكانجارو

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة العالمية «الكانجارو 2020» في الرياضيات، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بمشاركة 539 طالباً وطالبةً من مختلف المراحل الدراسية.

وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي النشاط للبنين والبنات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات.