الارشيف / اخبار السعوديه

10 ميداليات لعسير في مسابقة الكانجارو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في المسابقة العالمية «الكانجارو 2020» في الرياضيات، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بمشاركة 539 طالباً وطالبةً من مختلف المراحل الدراسية.

وقدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، التهنئة للفائزين والفائزات، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر، والمدارس، وإدارتي النشاط للبنين والبنات، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد من المجالات.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 ميداليات لعسير في مسابقة الكانجارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا