التقاعد تستقبل المراجعين بعد الدمج

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بدء استقبال المراجعين من اليوم، بموجب مواعيد مسبقة في مراكز الخدمة المحددة، وذلك بعد قيام المؤسسة بدمج بعض مراكز الخدمة الأخرى وتغيير مسمى الفروع إلى «مراكز خدمة». وأشارت المؤسسة إلى أن مراكز الخدمة التابعة لها -بعد اعتماد خطة الدمج- تشمل مراكز الخدمة في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الأحساء، تبوك، أبها، حائل، عرعر، جازان، نجران، بريدة، سكاكا، الباحة، محايل عسير، النماص، القريات، الوجه، حفر الباطن، ينبع، الطائف، الخرج، وادي الدواسر، المجمعة، عفيف، الدوادمي). وفي إطار التحول الرقمي الذي شهدته المؤسسة العامة للتقاعد، أكدت على توفر جميع خدماتها بشكل إلكتروني لجميع العملاء على مدار الساعة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية www.pension.gov.sa/Services أو تطبيق المؤسسة على الأجهزة الذكية وبما يكفهم عناء زيارة مراكز الخدمة. ودعت المؤسسة عملاءها إلى الاستفادة القصوى من خدمة العناية بالعملاء التي عملت على توفيرها لتلبية احتياجات العملاء على مدار الأسبوع وتقديم جميع المعلومات التي تهم المتقاعد والمشترك والمستفيد.



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