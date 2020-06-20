السعودية اليوم / مصر تسجل 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 89 حالة وفاة



القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.

وقال: إن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2106 حالات وفاة.

//انتهى//

22:36ت م

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القاهرة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 1547 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 89 حالة وفاة.وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان إلى خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة.وقال: إن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة شُفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2106 حالات وفاة.//انتهى//22:36ت م0146

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