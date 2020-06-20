السعودية اليوم / ارتفاع وفيات كورونا في اليونان إلى 190 والإصابات إلى 3256



أثينا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت اليونان حالة وفاة بفيروس (

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3256

إصابة.

// انتهى //

22:22ت م

0142



أثينا 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت اليونان حالة وفاة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 190 وفاة.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان اليوم تسجيل 19 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3256إصابة.// انتهى //22:22ت م0142

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