السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 262 إصابة جديدة بكورونا و 49 وفاة



روما 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

سجلت إيطاليا اليوم 262 حالة إصابة جديدة بفيروس

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و275 شخصاً.

كما سجلت إيطاليا 49 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفاً و 610 وفيات .

// انتهى //

22:07ت م

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روما 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسسجلت إيطاليا اليوم 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 251 حالة سجلتها أمس حسب هيئة الحماية المدنية في البلاد.ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238 ألفاً و275 شخصاً.كما سجلت إيطاليا 49 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفاً و 610 وفيات .// انتهى //22:07ت م0140

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