السعودية اليوم / أمانة جدة تجند فرقها الرقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بالمنشآت الغذائية



جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

جندت أمانة محافظة جدة فرقها الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية للوقوف على تطبيق الاحترازات المطبقة للحد من تفشي

في حين واصلت الأمانة أعمال صيانة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعادت تأهيلها ، كما تكثف جهودها في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئيسة وداخل الأحياء بالمحافظة .

// انتهى //

21:55ت م

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جدة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسجندت أمانة محافظة جدة فرقها الرقابية الميدانية على نطاق 19 بلدية فرعية للوقوف على تطبيق الاحترازات المطبقة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمنشآت الغذائية ، حيث شملت الجولات المنفذة المحال التجارية ، للتأكد من سلامة الأطعمة والأغذية وتوفر الاشتراطات الصحية والتدابير اللازمة .في حين واصلت الأمانة أعمال صيانة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وأعادت تأهيلها ، كما تكثف جهودها في معالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال النظافة العامة بالشوارع الرئيسة وداخل الأحياء بالمحافظة .// انتهى //21:55ت م0139

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