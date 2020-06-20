السعودية اليوم / 1563 عيادة افتراضية لمراجعي العيادات الخارجية بمجمع "إرادة" بالرياض خلال 3 أشهر



الرياض28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

بلغ عدد العيادات الافتراضية التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية لمرضاه الذين يعانون من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض إدمانية، 1563 عيادة افتراضية، وذلك خلال جائحة

وجاء تنفيذ تلك العيادات في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي تراجع العيادات الخارجية، بعد قرار تعليق الحضور للمجمع والمتابعة في العيادات الخارجية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، وحرصا من المجمع على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى.

واستخدم المجمع في التواصل مع المرضى، الهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، وقيم خلال هذه العيادات الافتراضية الوضع الصحي لكل حالة، وتحديد العلاج اللازم، وكذلك مراجعة الأدوية الموصوفة ومدى تجاوب الحالة مع كل دواء.

من جهته استقبل مركز الاتصال بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها أكثر من 2530 مكالمة هاتفية، يستفسر أصحابها عن المواعيد الجديدة بعد تعليق استقبال المرضى، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي لم يقم المجمع بتعليقها، ومنها إعادة صرف الأدوية،

وطلب تسجيل مواعيد للحالات الجديدة التي حولت من قسم الإسعاف والطوارئ.

// انتهى //

21:40ت م

0135



الرياض28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسبلغ عدد العيادات الافتراضية التي نفذها مجمع إرادة والصحة النفسية لمرضاه الذين يعانون من أمراض واضطرابات نفسية وأمراض إدمانية، 1563 عيادة افتراضية، وذلك خلال جائحة كورونا الجديد (Covid-19) وتحديدا في الفترة من 1 مارس حتى 31 مايو.وجاء تنفيذ تلك العيادات في إطار الجهود التي يبذلها المجمع لمتابعة الوضع الصحي للحالات التي تراجع العيادات الخارجية، بعد قرار تعليق الحضور للمجمع والمتابعة في العيادات الخارجية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا، وحرصا من المجمع على استمرار استقرار الوضع الصحي للمرضى.واستخدم المجمع في التواصل مع المرضى، الهاتف ووسائل وتقنيات التواصل المناسبة، وقيم خلال هذه العيادات الافتراضية الوضع الصحي لكل حالة، وتحديد العلاج اللازم، وكذلك مراجعة الأدوية الموصوفة ومدى تجاوب الحالة مع كل دواء.من جهته استقبل مركز الاتصال بالعيادات الخارجية خلال الفترة نفسها أكثر من 2530 مكالمة هاتفية، يستفسر أصحابها عن المواعيد الجديدة بعد تعليق استقبال المرضى، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي لم يقم المجمع بتعليقها، ومنها إعادة صرف الأدوية،وطلب تسجيل مواعيد للحالات الجديدة التي حولت من قسم الإسعاف والطوارئ.// انتهى //21:40ت م0135

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 1563 عيادة افتراضية لمراجعي العيادات الخارجية بمجمع "إرادة" بالرياض خلال 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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