السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات الاحترازية في مقرات العمل



مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

طبقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من

وأوضح مدير عام خدمه العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني ، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي والحرص على المحافظة و حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة و أمراض تنفسية ، مؤكداً ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع .

// انتهى //

21:32ت م

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مكة المكرمة 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسطبقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لخدمة العملاء و التميز المؤسسي الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا المستجد تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية بـ "بروتوكولات" وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً ، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة و المرتبطة بالأمانة .وأوضح مدير عام خدمه العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني ، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي والحرص على المحافظة و حماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة و أمراض تنفسية ، مؤكداً ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع .// انتهى //21:32ت م0133

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