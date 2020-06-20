

عرعر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واس

رافقت عدسة وكالة الأنباء

من جانبها ، تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة ، فيما أقام رجال الأمن نقاط التفتيش في عدد من الشوارع العامة للمتابعة .

// انتهى //

21:02ت م

0131



عرعر 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م واسرافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" أمس دوريات الأمن بمدينة عرعر خلال ساعات منع التجول في الطرقات والشوارع العامة في ظل التزام من الجميع ، في مشهد حضاري يدل على وعي المواطنين والمقيمين وتجاوبهم وامتثالهم لتطبيق الأمر.من جانبها ، تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة ، فيما أقام رجال الأمن نقاط التفتيش في عدد من الشوارع العامة للمتابعة .// انتهى //21:02ت م0131

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدسة "واس" ترافق دوريات الأمن خلال ساعات منع التجول بعرعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.