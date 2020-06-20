شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن الإجراءات الاحترازية للحد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ السادس والعاشر من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

وأوضح المصدر أن البروتوكولات" الوقائية التي يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي:

https://covid19awareness.sa/archives/5460