شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض: هذه المراكز والمنشآت تشرع أبوابها.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت أمانة منطقة الرياض، أن ٣٤٦ مركزًا رياضيًا تشرع أبوابها تزامنًا مع رفع منع التجول بشكل كامل ابتداءً من غدٍ الأحد. وأضافت عبر "تويتر": "٧,٩٩٨ منشأة للحلاقة الرجالية والتزيين النسائي بمدينة الرياض تستقبل زبائنها وفق ضوابط وإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا".

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