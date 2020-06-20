شكرا لقرائتكم خبر عن هل النظارة تحمي من خطر «كسوف» الغد؟.. «الدواء» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن النظارة الشمسية لا تحمي العين من خطر أشعة الشمس أثناء الكسوف. وأوضحت عبر "تويتر": "حمايةً لعينيك، لا تعرضهما لكسوف الشمس مباشرة أو من خلال النظارة الشمسية". وتشهد مناطق أقصى جنوب المملكة، غداً الأحد، كسوفاً شمسياً حلقياً، يتزامن مع ظاهرة فلكية سنوية وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان إيذاناً ببدء ‏فصل الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

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