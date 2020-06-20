شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يقدم نصائح مهمة للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قدم وزير الصحة توفيق الربيعة، نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال عبر "تويتر": "مهم جداً في المرحلة القادمة الالتزام بالاحترازات الصحية، وبالأخص تغطية الفم والأنف، والتباعد الاجتماعي والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق ٦٥ سنة أو الذين يعانون من الأمراض المزمنة"، مؤكدًا أن الوقاية مهمة لحمايتكم ولحماية من تحبون.

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