أبرز بروتوكولات صالونات التجميل .. غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التجارة، مساء اليوم السبت، أبرز بروتوكولات صالونات التجميل، والتي سيتم العمل بها ابتداء من يوم غد الأحد 29 شوال 1441هـ، وذلك بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية.

وتضمنت هذه البروتوكولات:

– عدم دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات صالونات الأطفال.

– يفضل الحجز المسبق.

– يفضل إبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور.

– يجب على العاملات ارتداء الكمامات والقفازات ويفضل استخدام درع الوجه.

– تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني.

– ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متر.

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– يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل.

– عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة.

– إزالة العناصر غير الضرورة كالمجلات ومواد القراءة.

– يجب أخذ بيانات كل عميل.

– منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه.

– يجب عدم ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.

– إلغاء جميع خدمات المساج.

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