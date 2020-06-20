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الظلام والرمال يحاصران أهالي مخطط النور بـ جازان منذ عام
مطالب بسفلتة الطرق وإنارة الشوارع
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان
شكا عدد من أهالي مخطط النور بقرية محلية شرق جازان، من تجاهل أمانة المنطقة من إكمال سفلتة وإنارة عدد من طرق المخطط، بعد توقف الشركة المنفذة عن العمل، وذلك منذ أكثر من عام.
وتحدث بندر موسى وسعد علاقي وماجد حكمي، في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365”، حيث قالوا: إن مخطط النور ينقصه سفلتة عدد من الطرق الرملية وإنارتها، وذلك بعد توقف إكمال عمليات السفلتة والإنارة بالمخطط من قبل الشركة المنفذة قبل أكثر من عام.
وأضافوا، أن عددًا من سكان المخطط تضررت إطارات مركباتهم من الطرق الرملية، ويعيشون في ظلام دامس؛ بسبب عدم وجود إنارة بالطرق الرملية المؤدية لمنازلهم.
وأشاروا إلى أن أحد مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لعمليات السفلتة بالمخطط أفاد قبل عدة أشهر أنه لم يصل أي تعميد جديد لإكمال عمليات السفلتة والإنارة بالمخطط.
وطالب الأهالي مسؤولي أمانة المنطقة وبلدية وادي جازان بالوقوف على معاناة سكان المخطط، واستكمال عمليات السفلتة والإنارة، وإنهاء معاناتهم.
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