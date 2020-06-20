بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية .. حظر دخول الأطفال أقل من 7 سنوات

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة التجارة بيانًا تفصيليًّا، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بـ أهم وأبرز بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية.

وتضمنت هذه البروتوكولات، والتي يبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد الأحد:

– عدم دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات حلاقة الأطفال.

– حث العملاء على جلب أدوات الحلاقة الشخصية الخاصة بهم.

– يجب إلغاء جميع خدمات المساج في محلات الحلاقة في ظل الظروف الراهنة إلى إشعار آخر.

– منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه.

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– يفضل الحجز المسبق.

– ارتداء الكمامة في جميع الأوقات قدر المستطاع.

– الاقتصار على حلاقة الرأس والذقن.

– يجب أخذ بيانات كل عميل.

– يجب تطهير كراسي الحلاقة بعد كل عميل.

– يجب استخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد.

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