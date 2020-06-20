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صعق كهربائي يتسبب بوفاة موظف بـ شركة الكهرباء بالمخواة
أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة
تعرض أحد موظفي شركة الكهرباء بالمخواة لصعق كهربائي أثناء عمله في إصلاح أعمال كهربائية؛ مما تسبب في وفاته.
صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالباحة، عماد الزهراني، حيث أوضح أن فرق الهلال الأحمر باشرت بلاغًا عن تعرض موظف بشركة الكهرباء بالمخواة أثناء عمله لصعق كهربائي.
وأشار الزهراني، إلى أنه تم الكشف عليه عن طريق فرق الهلال الأحمر، واتضح أنه قد فارق الحياة.
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