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سجلت الجزائر 127 إصابةً جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأوضح رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11631 إصابةً، وذلك بالموازاة مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الوفيات إلى 837 حالة.
وأضاف "فورار" خلال اللقاء الإعلامي اليومي، أن 128 مصابًا تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8324.فيروس كورونا الجديد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:47 PM
الإصابات ترتفع إلى 11.631"كورونا" يسلب الحياة من 12 جزائريًا جديدًا
سجلت الجزائر 127 إصابةً جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأوضح رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 11631 إصابةً، وذلك بالموازاة مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الوفيات إلى 837 حالة.
وأضاف "فورار" خلال اللقاء الإعلامي اليومي، أن 128 مصابًا تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8324.
، "كورونا" يسلب الحياة من 12 جزائريًا جديدًا ،
المصدر : الخليج 365
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