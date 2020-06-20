، استعداداً للعودة للعمل.. أمانة مكة تطبق الإجراءات الاحترازية في المقرات للوقاية من "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبيق التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي وحماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة

طبقت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي- كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة.

وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على المحافظة وحماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

وأكد "حلواني" على ضرورة التقيد بالنصائح والتوجيهات المبلغة من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع.

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