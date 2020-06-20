- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
طبقت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي- كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة.
وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على المحافظة وحماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.
وأكد "حلواني" على ضرورة التقيد بالنصائح والتوجيهات المبلغة من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع.
أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:50 PM
تطبيق التعليمات الصحية والتباعد الاجتماعي وحماية الفئات الأعلى خطراً للإصابةاستعداداً للعودة للعمل.. أمانة مكة تطبق الإجراءات الاحترازية في المقرات للوقاية من "كورونا"
طبقت أمانة العاصمة المقدسة- ممثلة في الإدارة العامة لخدمة العملاء والتميز المؤسسي- كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامناً مع قرار العودة للحياة الطبيعية ببروتوكولات وقائية وفقاً للخطة المعلنة مسبقاً، وذلك في جميع الإدارات والبلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة.
وأوضح مدير عام خدمة العملاء والتميز المؤسسي المهندس وائل بن صالح حلواني، أن الإجراءات شملت تطبيق التعليمات الصحية والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على المحافظة وحماية الفئات الأعلى خطراً للإصابة خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.
وأكد "حلواني" على ضرورة التقيد بالنصائح والتوجيهات المبلغة من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة الجميع.
، استعداداً للعودة للعمل.. أمانة مكة تطبق الإجراءات الاحترازية في المقرات للوقاية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً للعودة للعمل.. أمانة مكة تطبق الإجراءات الاحترازية في المقرات للوقاية من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.