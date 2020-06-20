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يستعد نادي النصر للعودة إلى التدريبات بإجراء المسحة الطبية للأجهزة الإدارية والطبية واللاعبين ومنسوبي النادي كافة يوم الاثنين المقبل، وفق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتم تجهيز مقر النادي بشكل كامل، وتطبيق الإجراءات الطبية الاحترازية والتعقيمية كافة، كما تم تركيب أجهزة قياس للحرارة، والكشف الطبي اليومي الذاتي بتقنيات متطورة.
وسيخضع جميع عناصر الفريق الكروي الأول قبل انطلاق التدريبات لإجراء مسحة طبية، إضافة لجميع العاملين في النادي، بالتعاون مع وزارة الصحة. وستكون عودة التدريبات بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.
وسيجري لاعبو الفريق كافة يومَي السبت والأحد القادم الكشوفات الطبية الاعتيادية، وذلك في مركز الشريك الطبي فزيو تريو، كما سيجري الفريق تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بداية معسكره الإعدادي.فيروس كورونا الجديد النصر
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:35 PM
لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا
يستعد نادي النصر للعودة إلى التدريبات بإجراء المسحة الطبية للأجهزة الإدارية والطبية واللاعبين ومنسوبي النادي كافة يوم الاثنين المقبل، وفق أعلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وتم تجهيز مقر النادي بشكل كامل، وتطبيق الإجراءات الطبية الاحترازية والتعقيمية كافة، كما تم تركيب أجهزة قياس للحرارة، والكشف الطبي اليومي الذاتي بتقنيات متطورة.
وسيخضع جميع عناصر الفريق الكروي الأول قبل انطلاق التدريبات لإجراء مسحة طبية، إضافة لجميع العاملين في النادي، بالتعاون مع وزارة الصحة. وستكون عودة التدريبات بعد ظهور نتائج فحص فيروس كورونا لضمان سلامة الجميع.
وسيجري لاعبو الفريق كافة يومَي السبت والأحد القادم الكشوفات الطبية الاعتيادية، وذلك في مركز الشريك الطبي فزيو تريو، كما سيجري الفريق تدريباته بشكل يومي، وذلك قبل بداية معسكره الإعدادي.
، النصر: اللاعبون يخضعون لإجراء مسحة طبية يوم الاثنين المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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