، شاهد .. أكثر من 100 طبيب سعودي يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا في مصر ،

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سطر أكثر من 100 طبيب سعودي في مختلف التخصصات، أجمل معاني العمل الإنساني جنبًا إلى جنب مع الأطباء المصريين في مواجهة فيروس كورونا في المستشفيات المصرية.
وقال الدكتور عبدالعزيز السعدون وهو أحد الأطباء السعوديين الموجودين في مصر حاليًا لقناة "الإخبارية": إنهم "موجودون في مصر قبل جائحة كورونا ضمن برنامج الزمالة الطبية في مصر وقرروا الاستمرار في عملهم بعد تفشي جائحة كورونا".
وأضاف "السعدون": أن "عدد الأطباء السعوديين في مصر حاليًا يتراوح بين 100 و120 طبيبًا من مختلف التخصصات"، لافتًا إلى أن المتخصصين في الطوارئ منهم يعملون في الصفوف الأولية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال أحد الأطباء المصريين ممن عملوا مع الأطباء السعوديين، إن أطباء الزمالة السعوديين يعملون على الجبهة الأمامية لمواجهة "كورونا" في مستشفيات مصر بمنتهى الشجاعة مشيدين بمستواهم الطبي المتميز.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | الأطباء السعوديون على خطوط الدفاع الأمامية في دول العالم#الإخبارية pic.twitter.com/FDtZwRbj9r— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2020
فيروس كورونا الجديد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:19 PM
موجودون ضمن برنامج الزمالة الطبية.. وإشادات بتميزهمشاهد .. أكثر من 100 طبيب سعودي يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا في مصر
سطر أكثر من 100 طبيب سعودي في مختلف التخصصات، أجمل معاني العمل الإنساني جنبًا إلى جنب مع الأطباء المصريين في مواجهة فيروس كورونا في المستشفيات المصرية.
وقال الدكتور عبدالعزيز السعدون وهو أحد الأطباء السعوديين الموجودين في مصر حاليًا لقناة "الإخبارية": إنهم "موجودون في مصر قبل جائحة كورونا ضمن برنامج الزمالة الطبية في مصر وقرروا الاستمرار في عملهم بعد تفشي جائحة كورونا".
وأضاف "السعدون": أن "عدد الأطباء السعوديين في مصر حاليًا يتراوح بين 100 و120 طبيبًا من مختلف التخصصات"، لافتًا إلى أن المتخصصين في الطوارئ منهم يعملون في الصفوف الأولية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال أحد الأطباء المصريين ممن عملوا مع الأطباء السعوديين، إن أطباء الزمالة السعوديين يعملون على الجبهة الأمامية لمواجهة "كورونا" في مستشفيات مصر بمنتهى الشجاعة مشيدين بمستواهم الطبي المتميز.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | الأطباء السعوديون على خطوط الدفاع الأمامية في دول العالم#الإخبارية pic.twitter.com/FDtZwRbj9r— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2020
، شاهد .. أكثر من 100 طبيب سعودي يعملون في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا في مصر ،
المصدر : الخليج 365
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