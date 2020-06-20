الارشيف / اخبار السعوديه

"كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات ارتفع إلى 9839

سجل المغرب 226 إصابة جديدة بفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 156 في مدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9839.

وبينت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات استقر عند 213، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8223، بعد تعافي 106 أشخاص آخرين، واستبعد 512 ألفا و327 حالة بعد الكشف المخبري.فيروس كورونا الجديد

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:19 PM

إجمالي الحالات ارتفع إلى 9839

Advertisements
"كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجل المغرب 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، منها 156 في مدينة القنيطرة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 9839.

وبينت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الوفيات استقر عند 213، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8223، بعد تعافي 106 أشخاص آخرين، واستبعد 512 ألفا و327 حالة بعد الكشف المخبري.

الكلمات المفتاحية

، "كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 226 مغربياً خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا