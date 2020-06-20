محمد بن مسعود - الدمام - أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. مرور الباحة مرور الباحة 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:11 PM Advertisements أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق ،

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