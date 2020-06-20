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تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
مرور الباحة
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 09:11 PM
أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائيةمصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق
تحقق شعبة السير بمرور الباحة في حادث دهس راح ضحيته "دراج" مساء اليوم بعد تعرضه للدهس في بلجرشي أثناء ممارسته رياضة قيادة الدراجات الهوائية.
"الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.
، مصرع دراج دهسًا في بلجرشي.. و"مرور الباحة" يحقق ،
المصدر : الخليج 365
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