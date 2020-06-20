شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو إلى تحميل «تباعد» لتنبيه «المخالطين» والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الصحة، الجميع إلى تحميل تطبيق "تباعد"، المعتمد من قبل الوزارة، الذي يوفر إمكانية التحقق من مخالطتك لأحد المصابين بفيروس كورونا. وأوضحت أن التطبيق يتيح للمصابين تنبيه الأشخاص الذين خالطوهم.

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