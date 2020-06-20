"الدفاع المدني " ينقذ مواطن سقط من أعلى جبل القهر بالريث

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أنقذ الدفاع المدني، اليوم السبت بمحافظة الريث بمنطقة جازان مواطن سقط من أعلى جبل القهر. الدفاع المدني، وتمت عملية الانقاذ بمشاركة من الاخوة المواطنين والمتطوعين ، وتم نقله للمستشفى بواسطة الهلال الأحمر لتلقي العلاج وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

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