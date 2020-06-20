شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك : لا تطبيق للضريبة المضافة التي نسبتها 15% على الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الجمارك السعودية أن إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو 2020 (تاريخ إعلان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة) لا تطبق عليه نسبة الزيادة المعلنة 15٪ شرط أن يتم التوريد قبل 30 يونيو 2021م.

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