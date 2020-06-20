شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية : رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في مدن المملكة. والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه ابتداء من يوم الأحد 29 شوال سترفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل إلى ما لا يزيد عن 75% في جميع مدن ومحافظات المملكة.

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