شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1500 مسجد في مكة تستعد لاستقبال المصلين فيها والان نبدء بالتفاصيل
ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من خلال مؤسسات الصيانة المعتمدة وبالشراكة والتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة ، التي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع ، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف ، ورفع المصاحف ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه ، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة جميع الجوامع والمساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة ، مشيراً إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.
وأكد على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على الاستمرار في العناية بالمساجد وتهيئتها تنظيماً وتعقيماً منعاً لانتشار أي عدوى بين المصلين، تزامناً مع فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين لأداء الصلوات الخمس.
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