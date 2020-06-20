شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تواصل تقديم خدماتها للاجئين السوريين بمخيم الزعتري. والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها لقاطني المخيم.

وراجع العيادات أمس 632 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 202 مستفيدين، وعيادة الباطنية 54 حالة، ممن يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والربو، كما استقبلت عيادة الأطفال 117 طفلاً، فيما راجع قسم الطوارئ 53 مريضا وعيادة الأذن والأنف 18 مريضًا.

كما جرى استقبال 86 مريضة في العيادات النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، واستقبلت عيادة الأسنان 23 مريضًا، وعيادة التغذية سجّلت 10 مراجعين، كما تم إجراء 65 لقاحًا ل 28 مريضًا، و16 صورة أشعة ل 8 مرضى، و 101 تحليل مخبري ل33 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 445 وصفة طبية.