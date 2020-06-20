شكرا لقرائتكم خبر عن "توكلنا" و "تباعد" .. خطّي دفاع في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أهابت وزارة الداخلية بالجميع على ضرورة تحميل تطبيقيْ توكلنا و تباعد، لأهميتهما البالغة في مواجهة فيروس كورونا و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات ، نظراً لما يحملا في طيّاتهما الشيء الكثير فيما يتعلق بطرق الحصول على الاستشارات الصحيحة والأخبار الموثوقة وطرق التعامل مع الوباء.

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