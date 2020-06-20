شكرا لقرائتكم خبر عن بإجراءات احترازية .. شؤون الحرمين توزع 60 ألف عبوة ماء والان نبدء بالتفاصيل

وزعت إدارة العلاقات العامة بالمسجد الحرام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من ٦٠ ألف عبوة ماء، من بداية شهر رمضان حتى الآن على العاملين بالمسجد الحرام.

وطبق خلال عمليات التوزيع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق السلامة العامة في المسجد الحرام.

مما يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أطلقت مبادرة " معًا محترزون " منذ العمل بالإجراءات الاحترازية في المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، واتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية.