المساحة الجيولوجية : استخلاص مواد طبيعية لـ تصنيع الطائرات والسيارات

2020-06-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية إجراء دراسة بحثية لاستخلاص خامات طبيعية عن عمليات احتراق الوقود بمحطات توليد الكهرباء والمياه، والمصنف ضمن المصادر الرئيسة لتلوث الهواء والتربة، والتي تستخدم في صناعة البطاريات والسيارات والطائرات”.

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وقالت الهيئة، في بيان لها: “إنها قامت بدراسة بحثية لاستخلاص خامات الفاناديوم والنيكل من الرماد الكربوني المتطاير عن عمليات احتراق الوقود بمحطات توليد الكهرباء والمياه”.

وأضافت هيئة المساحة الجيولوجية أن “هذه الخامات مصنفة ضمن المصادر الرئيسة لتلوث الهواء والتربة، وتستخدم هذه الخامات في صناعة البطاريات والسيارات والطائرات”.

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