شكرا لقرائتكم الصحة تنصح الجميع بتحميل تطبيق تباعد .. أمان لك ولأسرتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة الصحة، على أهمية تحميل تطبيق تباعد بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية في مختلف المناطق والمدن غدًا الأحد.

وقالت الصحة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ندعو الجميع إلى تحميل تطبيق تباعد المعتمد من وزارة الصحة، يوفر التطبيق إمكانية التحقق في حال مخالطتك لأحد المصابين بفيروس كورونا، كما أنه يمكن المصابين من تنبيه الأشخاص الذين خالطوهم”.

ونشرت وزارة الصحة رابط لتحميل التطبيق (https://apps.apple.com/us/app/tabaud-covid-19-ksa/id1514704802).

كل ما تريد معرفته عن تطبيق تباعد:

يذكر أن تطبيق تباعد، الذي أُطلق لإشعار المُخالطين للمصابين بفيروس كورونا، أجاب على مجموعة من الاستفسارات حول كيفية عمله ومدى حفاظه على خصوصية المرضى.

وأوضح التطبيق أنه متاح للجميع حتى مَن لديهم إيقاف خدمات، مشيرًا إلى أنه يعطي المصابين الحرية في إعلامهم بتشخيص حالاتهم من عدمه، كما أنه لا يتتبع النطاق الجغرافي للأشخاص لضمان حماية خصوصيتهم.

وجاءت أبرز الاستفسارات التي رد عليها التطبيق كالتالي:

لماذا نحتاج لـ تطبيق تباعد؟

تطبيق تباعد سيُساعدنا على احتواء فيروس كورونا والعودة إلى حياتنا الطبيعية في أقرب وقت ممكن، من خلال إشعارك في حال خالطت شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يومًا الماضية.

– ماذا أفعل في حال وصول إشعار بأني كنت على مقربة من شخص مصاب بفيروس “كورونا”؟

إذا كنت خالطت شخصًا مصابًا بالفيروس، فإن تطبيق تباعد سيقوم بإعلامك عن طريق وصول إشعار على هاتفك الذكي وتوجيهك لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

– على مَن يتوجب استخدام تطبيق تباعد؟

تطبيق تباعد متاح للاستخدام من الجميع للتعاون على احتواء فيروس كورونا.

– من أين يمكنني تنزيل التطبيق؟

تطبيق تباعد متوفر للتنزيل على هاتفك الذكي من خلال منصات التطبيقات (أبل ستور- وجوجل بلاي) السعودي، البريطاني، والأمريكي.

– في حال تم تأكيد إصابتي بفيروس كورونا، هل يجبرني التطبيق على إرسال بياناتي؟

في حال تم عمل فحص الإصابة بفيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية، فإن التطبيق يعطيك الحريّة بمشاركة هذا التشخيص من عدمه، حيث إن مشاركتك التشخيص ستُساعد الأشخاص الذين خالطتهم على تلقي إشعارات تنبيهية والتعاون سويًّا على احتواء انتشار الفيروس.

تطبيق تباعد وخصوصية المستفيد:

تطبيق تباعد لا يحتاج إلى معرفة هويتك أو الأشخاص الذين قمت بالتواصل معهم ولا يقوم بتتبع نطاقك الجغرافي لضمان حماية خصوصية المستخدمين.

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– هل تحديث التطبيق إجباري؟

نعم، للتأكد من عمل التطبيق بشكل ممتاز والاستفادة من الخصائص والمميزات المضافة حديثًا للتطبيق.

– هل يحتاج تسجيل دخول للاستفادة من التطبيق؟

التطبيق لا يتطلب تسجيل دخول أو تعريف مستخدم، فقط يحتاج منك تعبئة استمارة صحية عند الدخول للتطبيق لأول مرة.

– هل يتطلب التطبيق وجود حساب في أبشر؟

التطبيق مجاني ومتاح للجميع:

التطبيق متاح للجميع، ولا يتطلب وجود حساب في أبشر.

– هل استخدام التطبيق للإنترنت مجاني؟

نعم، استخدام التطبيق للإنترنت مجاني.

– ما اللغات التي يدعمها التطبيق؟ وكيف يتم تغيير اللغة؟

التطبيق يدعم اللغة العربية والإنجليزية، ويتيح التطبيق للمستخدم إمكانية تغيير اللغة من داخل التطبيق.

– هل يعمل التطبيق على الأجهزة المعدلة (جلبريك/ روت)؟

لا، التطبيق لا يعمل على الأجهزة المعدلة (جلبريك/ روت).

– هل من الممكن استخدام التطبيق للمواطن الذي هويته منتهية أو ليس لديه هوية؟

نعم، التطبيق متاح للجميع ولا يحتاج إلى تعريف المستخدم بنفسه، ويستطيع متابعات الخليج 365 صاحب الهوية المنتهية أو من ليس لديه هوية من استخدام التطبيق لبعض الخدمات التي تحتاج إلى إدخال رقم الهوية، مثل اطلب المساعدة وأبلغ الآخرين.

– هل من الممكن استخدام التطبيق لمن لديه إيقاف خدمات؟

نعم، التطبيق متاح للجميع، ويستطيع متابعات الخليج 365 الذي لديه إيقاف خدمات استخدام التطبيق.

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