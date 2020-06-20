نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد الضابط “الغزواني”

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 08:13 مساءً - قدّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز التعازي لذوي الشهيد الملازم أحمد بن محمد جابر الغزواني، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

ونقل نائب أمير جازان تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر، لذوي الشهيد.

وأعرب نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

في المقابل، عبّر ذوو الشهيد الملازم الغزواني عن شكرهم للقيادة ونائب أمير المنطقة على مواساتهم، معربين عن فخرهم بابنهم الذي استشهد في ميدان العز والكرامة دفاعاً عن دينه ووطنه.