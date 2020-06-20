جوامع ومساجد مكة تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين

فنون - كتب امير التهامي في السبت 20 يونيو 2020 08:13 مساءً - ‏50 دقيقة مضت أخبار السعودية 94 زيارة

أكملت جوامع ومساجد مكة المكرمة، والبالغ عددها أكثر من 1500 مسجد، جاهزيتها لاستقبال المصلين يوم غد الأحد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

ورصدت صور إجراءات تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد من خلال مؤسسات الصيانة المعتمدة وبالشراكة والتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، التي شملت ساحات ومداخل المساجد والجوامع، مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية، من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة.

كما شملت وضع علامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير جميع المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.

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وأوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة، الدكتور سالم الخامري، أن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة جميع الجوامع والمساجد بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة، مشيراً إلى أن عملية التعقيم شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.