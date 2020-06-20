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حذر مراكز تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي معني بجمع المعلومات عن فيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، أن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عدد كبير من الناس ضحيتها.
وأوضح المركز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد أن الفشل في اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الموجة الثانية يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبًا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة.
وأشار المركز إلى أن معدل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في البلاد شهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.
ولفت إلى أن إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة في غضون الأيام القليلة المقبلة.فيروس كورونا الجديد
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 08:52 PM
تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة
حذر مراكز تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي معني بجمع المعلومات عن فيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت)، أن إسرائيل دخلت موجة ثانية من الوباء قد يسقط عدد كبير من الناس ضحيتها.
وأوضح المركز التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية في تقريره الجديد أن الفشل في اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء الموجة الثانية يهدد بأن حصيلة الإصابات اليومية ستتجاوز بعد نحو شهر تقريبًا عتبة الألف، مع وفاة مئات المرضى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وأضاف أن الموجة الثانية تختلف عن الأولى لكنها لا تقل خطورة.
وأشار المركز إلى أن معدل الإصابات الجديدة بـ"كورونا" في البلاد شهد ارتفاعًا مستمرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية، على خلفية تخفيف السلطات القيود المفروضة لردع تفشي الوباء.
ولفت إلى أن إسرائيل ستواجه ضرورة إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشاملة بعد نحو شهر، ما لم تتخذ خطوات عاجلة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
، إسرائيل دخلت الموجة الثانية من "كورونا".. وتحذير من موت المئات ،
المصدر : الخليج 365
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