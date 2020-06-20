محمد بن مسعود - الدمام - تناقش مجموعة حرف القرائية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الاثنين غرة ذي القعدة كتاب ثقافة تويتر للدكتور عبدالله الغذامي في أمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لهذا الصيف ويقدم القراءة الدكتور أحمد الصغير عبر الاتصال المرئي. وقال مدير الجمعية أحمد السروي إن هذه الأمسية تناقش الرؤية الفلسفية للمؤلف تجاه الاتصال الإلكتروني، كخطاب تفاعلي نقدي، وتتناول المجموعة هذا الكتاب المدرج في فعالياتها لهذا العام والذي يأتي ضمن مشروع الدكتور عبدالله الغذامي المتجددة في النقد الثقافي، مشيرًا إلى أن الأمسية ستحفل بحوار بين الحضور وتحليل للمحتوى. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 08:42 PM Advertisements عبر الاتصال المرئي .."فنون أبها" تناقش كتاب (ثقافة تويتر) عبر الاتصال المرئي .."فنون أبها" تناقش كتاب (ثقافة تويتر) تناقش مجموعة حرف القرائية التابعة لجمعية الثقافة والفنون بأبها مساء الاثنين غرة ذي القعدة كتاب ثقافة تويتر للدكتور عبدالله الغذامي في أمسية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لهذا الصيف ويقدم القراءة الدكتور أحمد الصغير عبر الاتصال المرئي. وقال مدير الجمعية أحمد السروي إن هذه الأمسية تناقش الرؤية الفلسفية للمؤلف تجاه الاتصال الإلكتروني، كخطاب تفاعلي نقدي، وتتناول المجموعة هذا الكتاب المدرج في فعالياتها لهذا العام والذي يأتي ضمن مشروع الدكتور عبدالله الغذامي المتجددة في النقد الثقافي، مشيرًا إلى أن الأمسية ستحفل بحوار بين الحضور وتحليل للمحتوى. الكلمات المفتاحية ، عبر الاتصال المرئي .."فنون أبها" تناقش كتاب (ثقافة تويتر) ،

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