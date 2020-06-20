، "أمانة الشرقية": غدًا افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد التنظيم الداخلي وتسليم المقاول الموقع

تعتزم أمانة المنطقة الشرقية افتتاح سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام يوم غد الأحد 1441/ 10/ 29هـ -بمشيئة الله-؛ وذلك بعد التنظيم الداخلي، وتسليم الموقع من قِبل مقاول الصيانة.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان أنه سيتم السماح بدخول عامة المواطنين والمقيمين للسوق يوميًّا بدءا من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساء، أما سوق الحراج البلدي والمستورد فسيتم الدخول إليه من الساعة العاشرة مساء حتى الخامسة فجرًا. منوهًا بالانتهاء من التنظيم لبعض المظلات، كما تم تسليم المقاول الموقع للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لبعض المظلات.

وأضاف بأن الأمانة نفَّذت خطتها الوقائية للباعة والمستهلكين بوضع الاحترازات الوقائية كافة الخاصة بالبروتوكولات الصحية، كذلك أعمال التعقيم والتطهير والنظافة العامة للسوق، إضافة لاتباع بروتوكولات أسواق النفع العام، التي يأتي من ضمنها تحديد فرض التباعد بين الباعة والمتسوقين في أماكن العمل المزدحمة، وقياس درجة حرارة العاملين يوميًّا، وعدم السماح للعاملين أو المتسوقين بالدخول للسوق لمن تزيد درجة حرارتهم على 37 ونصف الدرجة مئوية، كذلك ضمان وجود مطهرات ومواد تعقيم في الأسواق.

وأشار "الصفيان" إلى أن الأمانة ستلزم جميع مرتادي السوق من عاملين ومستهلكين بلبس الكمامات القماشية، وسيتم التثبت من ذلك عبر الجولات الرقابية بشكل دوري.

ودعا إلى ضرورة التكاتف مع الجهود يدًا بيد في المرحلة المقبلة، والعودة بحذر حفاظًا على سلامة المجتمع، والإبلاغ عن أية حالات مشتبهة أو مؤكدة، والتعامل مع هذه الجائحة بأمانة.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر (940)، ويعمل لمباشرتها على مدى 24 ساعة.أمانة المنطقة الشرقية