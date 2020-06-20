محمد بن مسعود - الدمام - احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا. "الخليج 365" تبارك للعروسين. ألف مبروك. 20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 08:14 PM Advertisements "سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا "سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا احتفل سلطان محمد زبيدي، أحد منسوبي وزارة الصحة بجازان، بعقد قرانه على ابنة أحمد بلغيث مؤذن في محافظة صبيا. "الخليج 365" تبارك للعروسين. ألف مبروك. الكلمات المفتاحية ، "سلطان زبيدي" يحتفل بعقد قرانه في صبيا ،

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