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محمد بن مسعود - الدمام - تستضيف الدرعية الجولتين الثالثة والرابعة، من سباقات فورمولا إي، ضمن جولاتها الـ14 في موسم 2021، وتحديداً في الـ26، والـ27 من فبراير المقبل.
وسيظهر السباق الشهير في الدرعية، للمرة الثالثة، بعد أن أقيم في ميدانها عام 2018، و2019، وتعد الدرعية إلى جانب لندن، الوجهتين الوحيدتين، اللتين تستضيفان جولتين خلال الـ14.
أصبحت الفورمولا إي وجهة لأفضل السائقين والفرق والمصنعين في العالم منذ انطلاقتها لأول مرة على مستوى العالم في عام 2014 في الحديقة الأولمبية في العاصمة الصينية بكين.فورمولا إي
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 08:09 PM
تستضيف الدرعية الجولتين الثالثة والرابعة، من سباقات فورمولا إي، ضمن جولاتها الـ14 في موسم 2021، وتحديداً في الـ26، والـ27 من فبراير المقبل.
وسيظهر السباق الشهير في الدرعية، للمرة الثالثة، بعد أن أقيم في ميدانها عام 2018، و2019، وتعد الدرعية إلى جانب لندن، الوجهتين الوحيدتين، اللتين تستضيفان جولتين خلال الـ14.
أصبحت الفورمولا إي وجهة لأفضل السائقين والفرق والمصنعين في العالم منذ انطلاقتها لأول مرة على مستوى العالم في عام 2014 في الحديقة الأولمبية في العاصمة الصينية بكين.
، للمرة الثالثة .. الدرعية تحتضن سباق "فورومولا إي" فبراير 2021 ،
المصدر : الخليج 365
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